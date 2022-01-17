«Чуть ли не воевать собираемся»: Лукашенко объявил об отработке с Россией войны против Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о внеплановых военных учениях совместно с Россией, цель которых – отработка противостояния с Западом и Украиной. По его словам, он согласовал их с президентом Владимиром Путиным еще в декабре.

«Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украины)», – цитирует Лукашенко РИА Новости. По словам Лукашенко, он согласовал внеплановые маневры с президентом России Владимиром Путиным в декабре. Учения будут ответом на «непростую обстановку» по периметру границ Союзного государства.

Маневры пройдут в феврале. «Определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся», – заявил Лукашенко министру обороны Белоруссии Виктору Хренину. По словам белорусского президента, в Польше и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военных, включая 8-10 тыс. солдат США.

«Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем? Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?» – сказал Лукашенко.

Последние военные учения России и Белоруссии прошли в сентябре 2021 года. В них было задействовано 200 тыс. человек, 80 самолетов и вертолетов, 760 единиц боевой техники и 15 кораблей.