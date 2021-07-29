Попова: Локдаун оказался «не самым эффективным» средством против пандемии

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что локдаун оказался не самым эффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Об этом она сказала во время своего выступления на мероприятии общества «Знание», пишет РИА Новости. По ее словам, некоторые страны пошли по пути локдауна «не один, не два, а уже четыре раза». «Наверное, это не самое эффективное средство», – заметила Попова, если его приходится вводить по четыре раза.

Остановка работы бизнеса и предприятий «не купирует» инфекция, но бьет по экономике, подчеркнула Попова. «В Российской Федерации есть свой алгоритм действий», – рассказала чиновница. Этот алгоритм «уберегает страну от самых-самых крайних эпидемиологических рисков».

При этом в Кремле эпидемиологическую ситуацию в июле называли «далекой от нормализации», а в нескольких регионах страны действовал локдаун. Так, например, в Бурятии он был с 27 июня по 11 июля. С 16 июля локдаун был введен в Туве.