СМИ: Кравчук находится в реанимации после операции на сердце

Пресс-служба бывшего лидера Украины пока не комментирует состояние здоровья Леонида Кравчука.

Украинский «24 канал» в понедельник, ссылаясь на источник, сообщил, что первый президент Украины, постоянный представитель в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. По словам собеседника телеканала, сейчас политик подключен к аппарату ИВЛ. Также источник уточнил, что 87-летний Леонид Кравчук перенес плановую операцию 29 июня 2021 года, пишет ТАСС.

Ранее «Капитал страны» передавал, что бывший президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили озвучил способ, который может решить проблемы Киева после запуска российского трубопровода «Северный поток-2».