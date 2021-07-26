Агентство «Автостат»: в России наблюдается дефицит новых автомобилей

Сергей Удалов заявил, что некоторые россияне, которые хотят купить новую машину, не могут этого сделать.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказал, что некоторые российские граждане вынуждены покупать подержанные транспортные средства. По его словам, это связано с тем, что в нашей стране наблюдается дефицит новых машин. Также Сергей Удалов добавил, что с начала 2021 года российский рынок вторичных автомобилей начал активно восстанавливаться, однако среди новых моделей происходит противоположная тенденция.

Отмечается, что его точку зрения поддержал глава Федерации автовладельцев Максим Едрышов. Он считает, что у части покупателей нет денег на приобретение новейших транспортных средств. Кроме того Максим Едрышов заключил, что рост спроса на подержанные машины может спровоцировать их подорожание, пишет Ura.ru.

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