Саакашвили «решил» проблему Украины с «Северным потоком-2»

Михаил Саакашвили обвинил РФ в том, что она хочет «перекрыть» Черное море для Украины, поскольку на юге страны расположены главные залежи «зеленого» водорода.

Экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нашел способ, который поможет решить проблему Киева после введения в эксплуатацию газовой магистрали «Северный поток-2». Об этом он сообщил в интервью ТК «Украина 24».

По его мнению, когда строительство трубопровода будет завершено, украинской стороне необходимо начать разрабатывать свои собственные ресурсы, например, «зеленый» водород. Михаил Саакашвили пояснил, что Россия вряд ли захочет продлевать транзитный контракт с Украиной, поэтому стране нужен запасной вариант. Он заключил, что после запуска «Северного потока-2» геополитическое влияние Киева будет ослабевать, пишет РБК.

Ранее украинский депутат озвучил схему спасения ГТС после запуска российского трубопровода.