Власти Бурятии отменили требование об обязательном ношении масок

В регионе отменили требование о ношении масок на улице, за исключением мест большого скопления людей.

Власти Республики Бурятия отменили обязательное ношение медицинских масок на открытом воздухе, ранее введенное из-за угрозы распространения коронавируса. Данное решение было принято в связи с тем, что в регионе наблюдается тенденция к снижению количества новых инфицированных.

Однако общая заболеваемость в Бурятии все еще остается высокой, поэтому сохраняются требования о соблюдении социальной дистанции, а также об обязательном ношении средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, например, в общественном транспорте, торговых центрах, больницах и так далее. Кроме того компании по-прежнему должны регулярно проводить дезинфекцию и санитарную обработку помещений, пишет РИА Новости.

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