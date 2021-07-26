В России строят новый «самолет Судного дня» для эвакуации властей в случае ядерной войны

Российские власти начали строительство нового самолета, который эвакуирует руководство страны в случае ядерной войны. Закладка проекта «Звено-3С» произошла в Воронеже. Власти планируют построить всего два самолета на базе Ил-96-400М.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас, по словам источника, «один находится в производстве». Также собеседник агентства отметил, что, возможно, власти закажут и третий самолет.

Производством занимается ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). В июле предприятие начало искать подрядчика для реконструкции и технического перевооружения производства самолета Ил-96-400М.

Предполагается, что новые «самолеты судного дня» смогут командовать стратегической авиацией, подводными лодками и ядерным оружием в радиусе 6 тыс. км. В два раза вырастет и дальность его полета.

«Самолеты судного дня» задумывались для эвакуации высшего руководства страны в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры в ядерной атаке. Сейчас они все созданы на базе Ил-80. В 2020 году выяснилось, что один из подобных самолетов в России больше не пригоден для полетов, поскольку с него украли ценное оборудование – 39 радиостанционных блоков и пять плат. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту кражи.