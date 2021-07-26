СМИ: России придется платить Евросоюзу более €1,1 млрд в год

РФ будет вынуждена платить в бюджет ЕС огромные деньги из-за нового налога.

Введение углеродного налога на территории Европейского Союза может обойтись российским поставщикам железа, стали и алюминия более чем в €1,1 млрд в год. Это следует из данных РБК, заверенных Минэкономразвития. Уточняется, что в полную силу трансграничный углеродный налог вступит в период с 2026 по 2035 год.

Если исходить из объемов импорта за прошлый год, европейский налог затронет поставки российской продукции в ЕС на сумму €7 млрд. Больше всего предстоит заплатить за ввоз железа и стали в европейское сообщество – порядка €655 млн, а за поставки азотных удобрений – €398 млн.

Ранее сообщалось, что цены на бензин марки Аи-95 в России оказались одними из самых низких в Европе.