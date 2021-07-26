Ждать «скорую помощь» 20 млн россиян придется более нормы в 20 минут

Согласно нормативу Минздрава, «скорая помощь» должна прибыть к человеку через 20 минут после вызова. Однако 20 млн россиян не смогут в установленный срок получить медицинскую помощь.

Об этом пишут «Важные истории» в своем исследовании. Как пояснил изданию первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранения Николай Прохоренко, 20 минут – это «расчет тех критических состояний, при которых увеличение времени доезда чревато или осложнениями или даже смертью».

Опрос Росстата в 2020 году показал, что 54% россиян ждали скорую больше 20 минут. В селах срок прибытия составляет в среднем 45 минут, в городах – 1 час 14 минут. По данным Минздрава, в 2020 году в 83% случаев скорая приезжала менее чем за 20 минут.

Согласно Росстату за 2019 год, 27% сельских населенных пунктов не связаны дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. «Важные истории» выяснили, что как минимум у 600 населенных пунктов из-за этого нет прямого маршрута ни до одной крупной больницы.

Также издание пишет, что проблемы со скоростью прибытия медиков может быть связана с оптимизацией системы здравоохранения. Реформа началась в 2010 году. Ее целью было закрытие «неэффективных больниц» для создания «высокотехнологичных медучреждений». В 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова призналась – оптимизация была неудачей властей.