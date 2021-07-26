Цены на бензин в России оказались одними из самых низких в Европе

По доступности топлива для населения Россия оказалась на 16 месте.

По дешевизне бензина Аи-95 Россия заняла 2 место среди 32 европейских стран. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования специалистов РИА Рейтинг.

Уточняется, что на 1 месте расположился Казахстан, где топливо стоит 34,3 руб. за 1 литр. В РФ цена на бензин установилась на уровне 49,1 руб. за 1 литр. На 3 позиции оказалась Белоруссия, там топливо марки Аи-95 стоит 58 руб. за 1 литр.

Самый дорогой бензин зафиксирован в Нидерландах (162,3 руб. за 1 литр), Дании (150 руб. за 1 литр) и Португалии (147,8 руб. за литр).

Кроме того выяснилось, что по доступности топлива для населения Россия оказалась на 16 месте: на среднюю заработную плату российский гражданин может приобрести 1002,9 литра бензина. Рейтинг европейских стран по данному показателю возглавил Люксембург, так как жители страны могут купить 2570,3 литра топлива на свой средний заработок. Самый недоступный бензин сорта Аи-95 для населения зарегистрирован на Украине, поскольку на среднемесячную зарплату украинец может приобрести всего 380 литров топлива.

Ранее стало известно, что бывший глава Грузии Михаил Саакашвили «решил» проблему Украины с газопроводом «Северный поток-2».