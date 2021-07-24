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На Украине озвучили схему спасения ГТС после запуска «Северного потока-2»

24.07.2021 13:29
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На Украине озвучили схему спасения ГТС после запуска «Северного потока-2»

Юрий Камельчук напомнил, что ГТС страны перестанет функционировать, если количество топлива в ней станет недостаточным.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук в интервью каналу «Наш» озвучил схему, которая позволит спасти украинскую газотранспортную систему (ГТС) после завершения строительства и запуска энергетического проекта «Северный поток-2». По его мнению, стране нужно «стать «газовым хабом» Европы, используя другие трубопроводы». В качестве примера Юрий Камельчук привел возможные поставки турецкого голубого топлива из Ирана или Азербайджана, а также сжиженный природный газ из Катара, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Украина выдвинула очередные требования к Западу из-за «Северного потока-2».

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