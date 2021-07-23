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Сотрудники больницы под Брянском попали под следствие за уничтожение вакцины от COVID-19

23.07.2021 17:16
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Сотрудники больницы под Брянском попали под следствие за уничтожение вакцины от COVID-19

В СУ не уточнили количество уничтоженных препаратов от коронавируса.

В пятницу, 23 июля, представитель СУ СК России по Брянской области рассказал, что три брянских врача находятся под подпиской о невыезде. Они попали под следствие за то, что продавали липовые справки о вакцинации: они делали гражданам фиктивные прививки от коронавирусной инфекции, а саму вакцину уничтожали. Кроме того сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать посредника, который предлагал россиянам приобрести поддельный сертификат о прохождении иммунизации без укола от COVID-19.

Губернатора Брянской области Александра Богомаза возмутила такая ситуация, поэтому он призвал привлечь нарушителей к ответственности и наказать их по всей строгости закона, пишет РИА Новости.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что работа над созданием вакцин от коронавируса продолжается. Он пояснил, что специалисты ищут решение для обеспечения более длительной защиты от COVID-19.

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