Украина выдвинула очередные требования к Западу из-за «Северного потока-2»

Ольга Стефанишина сообщила, какую компенсацию рассчитывает получить Киев за достройку второй ветки трубопровода.

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТК «Украина 24» рассказала, на какую компенсацию рассчитывает Киев из-за достройки газового проекта «Северный поток-2».

Во-первых, западные страны должны предоставить Украине пакет энергетических решений, которые будут гарантировать сохранение транзита российского газа после запуска второй ветки трубопровода . Она отметила, что Киев должен получить именно «гарантии, а не просто договоренности».

. Она отметила, что Киев должен получить именно «гарантии, а не просто договоренности». Во-вторых, Запад должен выполнить обязательства Евросоюза по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с европейским сообществом, пишет РБК.

Напомним, что в среду Берлин и Вашингтон заключили сделку по трубопроводу «Северный поток-2». Данное соглашение подразумевает, что Германия будет выплачивать Украине деньги за использование газового проекта, однако этот пункт возмутил немецких граждан.