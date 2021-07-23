Еще один дворец нашли у арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья

У начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, которого арестовали по делу о взятках на 19 млн руб., нашли еще один особняк. Он строил его в станице Новомарьевская, где живут родственники Сафонова.

Об этом пишет «МК» со ссылкой на свои источники. Сафонова и его подчиненных задержали 20 июля. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Сафонова отправили в СИЗО на два месяца, а двух его подельников – под домашний арест. Еще одному запретили «определенные действия». По версии следствия, Сафонов заработал на продаже пропусков дальнобойщикам 19 млн руб.

Следственный комитет провел фото обыска дома у Сафонова. Он был отделан золотом, в том числе в нем были позолоченные унитазы и биде. «Золотой дворец» Сафонова был записан на бывшую предпринимательницу Елену Псел – его гражданской супруге.

Второй особняк Сафонова нашли в станице Новомарьевская. Это дом из желтого кирпича с несколькими прилегающими постройками. Как пишет РИА Новости, работы на участке велись, но строителей нет на месте. В станице проживает дядя, двоюродный брат, племянник и две сестры Сафонова. По словам жителей поселка, новый дом должен был стать «трехэтажными хоромами». С семьей Сафонова из местных жителей никто не хотел ссориться, поскольку он «занимает высокий пост».