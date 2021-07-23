Россия продаст последние резервы зерна, чтобы не допустить подорожания хлеба

Правительство распечатает остатки государственных резервов зерна, чтобы сохранить цену на муку и не допустить подорожания хлеба к выборам в Госдуму 17-19 сентября.

О возобновлении продаж зерна из интервенционного фонда объявила Объединенная зерновая компания. Фонд был создан властями в 2001 году для покрытия возможного дефицита на рынке. Он пополняется осенью, во время урожая, а распродается зимой и весной. Однако в этом году продавать запасы потребовалось в июле, когда урожай только начинают собирать.

Объединенная зерновая компания предложит на торгах ячмень урожая 2013-16 годов и пшеницу мягкую 3 и 4 класса урожая 2014-16 годов. Цены на зерно будут ниже закупочных в свое время. Такое решение принял глава правительства Михаил Мишустин.

В этом году власти почти исчерпали зерновой фонд: из 1,74 млн тонн в апреле к июлю в нем осталось всего 400 тыс. На рынок пойдет около 130 тыс., поскольку предел для продаж из фонда установлен на уровне 1,5 млн тонн.

Главная задача для продажи зерна из фонда – сбить инфляцию. По данным Минэкономразвития, мука подорожала на 3,47% с начала года, а за прошедший год – на 8,7%. Производители хлеба говорят о подорожании хлеба на 7-12% уже в августе. Рост цен ан продукты больше всего беспокоит россиян. И власти учитывают это перед выборами в Госдуму, на которых партия власти должна получить конституционное большинство.