ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
19 ИЮЛ, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 ИЮЛ, 13:11 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+
﻿

Хлеб подорожает в августе. Россиян предупредили о росте цены на 7-12%

19 Июля 2021 574 1 Экономика
Хлеб подорожает в августе. Россиян предупредили о росте цены на 7-12%

Хлебозаводы предупреждают торговые сети о росте цен на свою продукцию в пределах 7-12% уже в августе. Они обосновывают свое решение подорожавшим сырьем. В Минсельхозе при этом говорят о стабильных ценах и напоминают, что хлебопеки получают от государства субсидии в расчете 2 руб. за 1 кг хлеба. Однако, как говорят представители хлебозаводов, есть проблемы с распределением субсидий на уровне регионов, а более того – они не покрывают растущие издержки.

Хлебу предписали подорожание

  • Производители хлеба начали предупреждать торговые сети о повышении цен на 7-12% с августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сеть «Верный». Информацию подтверждают несколько производителей хлеба – они называют подорожание «индексацией оптовых цен».
  • За последний год хлеб подорожал всего на 1 руб., тогда как необходимые для его изготовления ингредиенты гораздо сильнее. Так, например, маргарин стал дороже на 38%, сахар – на 9%, упаковочный материал – на 26%, говорит гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов. Негативно сказалась и заморозка цен на сахар и подсолнечное масло – их производители компенсировали выпадающие доходы в рознице за счет оптовых покупателей, в том числе за счет производителей хлеба.
  • Также на стоимости продукции сказался дефицит персонала – оставшиеся работники получили повышение зарплат, говорит исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
  • В Минсельхозе, хотя и говорят о стабильных ценах, подтверждают, что за год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки повысились на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%. Дальнейшего роста цен власти не ждут, поскольку подешевела пшеница третьего и четвертого классов – на 7,2% и 5,9% соответственно.
  • Кроме этого в Минсельхозе напомнили о субсидиях – 2 руб. за 1 кг произведенного хлеба. На 16 июля хлебозаводы освоили только 47,6% средств. Однако хлебозаводы говорят, что, во-первых, субсидия не покрывает издержки, а во-вторых, в некоторых регионах ее выдают не единоразово, а частями каждый месяц.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Производители не повышали цены в обмен на субсидию, но теперь поняли, что она невыгодна для них. Часть из них просто отказались от нее, чтобы не обанкротиться. По словам Рустама Айдиева, наилучшим способом решения проблемы была бы программа адресной поддержки населения, а не субсидирование производителей.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
В
11:21 0 0
Виктор:

Постоянный рост цен на все и вся - главная составляющая недоверия ( это очень мягко говоря ) Народа к действующей власти и ЕР в целом . На выборах в Думу я буду голосовать за КПРФ .

Статьи

Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить

Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить
Экономика 11

Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса

Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса
Экономика 8

Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе

Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе
Экономика 4

В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»

В России «вымирает» тысяча компаний в день. Государство поддержало в основном «своих»
Экономика 8

Узнай, страна!

«Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС

«Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС

СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40

СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40

Новости дня

12:16 Мурашко рассказал, заболевают ли люди COVID-19 после прививки Мурашко рассказал, заболевают ли люди COVID-19 после прививки
«Илон Маск просто бы посмеялся над нами». Срок годности скафандров космонавтов России заканчивается
«Илон Маск просто бы посмеялся над нами». Срок годности скафандров космонавтов России заканчивается
11:48 Судно, строившее «Северный поток-2», направилось в воды Германии Судно, строившее «Северный поток-2», направилось в воды Германии
11:30 Статью Путина об украинцах издадут отдельной книгой Статью Путина об украинцах издадут отдельной книгой
11:22 Микрочип для выявления коронавируса создаст Роспотребнадзор Микрочип для выявления коронавируса создаст Роспотребнадзор
11:12 Граждан России предупредили о возможном росте цен на хлеб Граждан России предупредили о возможном росте цен на хлеб
10:48 Российским пенсионерам хотят выплачивать пособие за вакцинацию от COVID-19 Российским пенсионерам хотят выплачивать пособие за вакцинацию от COVID-19
Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить
Вывоз платины и редких металлов из России предложили упростить
09:46 Мишустин сделал своих замов кураторами регионов. Требует «погрузиться» в решение местных задач Мишустин сделал своих замов кураторами регионов. Требует «погрузиться» в решение местных задач

Узнай, страна!

11:03 «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС «Стрижи» покажут высший пилотаж на МАКС
Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса
Путин решил поделиться с США и Китаем, как надо выводить экономику из кризиса
16 ИЮЛ, 21:46 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40 СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40
16 ИЮЛ, 11:47 ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности ТОП-10 достижений недели: регионы России сделали прорывы в науке, АПК и промышленности
16 ИЮЛ, 09:05 В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки В Пензенской области открыли крупнейшее в Европе предприятие по глубокой переработке мяса индейки
16 ИЮЛ, 08:03 В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови В Санкт-Петербурге освоили выпуск медоборудования для лабораторного забора крови
16 ИЮЛ, 06:46 В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения В Кировской области запустили производство клееной балки для деревянного домостроения
Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе
Российские машины Lada оказались самыми непопулярными в Евросоюзе
15 ИЮЛ, 19:59 В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов В Ростовской области создана компания SR Satellites по сборке малых космических аппаратов
15 ИЮЛ, 18:47 МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания
15 ИЮЛ, 17:42 В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса В Курганской области открыли современный комплекс по первичной переработке мяса
15 ИЮЛ, 14:50 В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов В Новосибирской области запустили модернизированное производство порошков катодных материалов
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter