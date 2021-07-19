Хлеб подорожает в августе. Россиян предупредили о росте цены на 7-12% 574 1 Экономика

Хлебозаводы предупреждают торговые сети о росте цен на свою продукцию в пределах 7-12% уже в августе. Они обосновывают свое решение подорожавшим сырьем. В Минсельхозе при этом говорят о стабильных ценах и напоминают, что хлебопеки получают от государства субсидии в расчете 2 руб. за 1 кг хлеба. Однако, как говорят представители хлебозаводов, есть проблемы с распределением субсидий на уровне регионов, а более того – они не покрывают растущие издержки.