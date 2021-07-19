Хлеб подорожает в августе. Россиян предупредили о росте цены на 7-12%
19 Июля 2021 574 1 Экономика
Хлебозаводы предупреждают торговые сети о росте цен на свою продукцию в пределах 7-12% уже в августе. Они обосновывают свое решение подорожавшим сырьем. В Минсельхозе при этом говорят о стабильных ценах и напоминают, что хлебопеки получают от государства субсидии в расчете 2 руб. за 1 кг хлеба. Однако, как говорят представители хлебозаводов, есть проблемы с распределением субсидий на уровне регионов, а более того – они не покрывают растущие издержки.
Хлебу предписали подорожание
- Производители хлеба начали предупреждать торговые сети о повышении цен на 7-12% с августа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сеть «Верный». Информацию подтверждают несколько производителей хлеба – они называют подорожание «индексацией оптовых цен».
- За последний год хлеб подорожал всего на 1 руб., тогда как необходимые для его изготовления ингредиенты гораздо сильнее. Так, например, маргарин стал дороже на 38%, сахар – на 9%, упаковочный материал – на 26%, говорит гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов. Негативно сказалась и заморозка цен на сахар и подсолнечное масло – их производители компенсировали выпадающие доходы в рознице за счет оптовых покупателей, в том числе за счет производителей хлеба.
- Также на стоимости продукции сказался дефицит персонала – оставшиеся работники получили повышение зарплат, говорит исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев.
- В Минсельхозе, хотя и говорят о стабильных ценах, подтверждают, что за год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки повысились на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки – на 5,9%. Дальнейшего роста цен власти не ждут, поскольку подешевела пшеница третьего и четвертого классов – на 7,2% и 5,9% соответственно.
- Кроме этого в Минсельхозе напомнили о субсидиях – 2 руб. за 1 кг произведенного хлеба. На 16 июля хлебозаводы освоили только 47,6% средств. Однако хлебозаводы говорят, что, во-первых, субсидия не покрывает издержки, а во-вторых, в некоторых регионах ее выдают не единоразово, а частями каждый месяц.
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- Производители не повышали цены в обмен на субсидию, но теперь поняли, что она невыгодна для них. Часть из них просто отказались от нее, чтобы не обанкротиться. По словам Рустама Айдиева, наилучшим способом решения проблемы была бы программа адресной поддержки населения, а не субсидирование производителей.
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Постоянный рост цен на все и вся - главная составляющая недоверия ( это очень мягко говоря ) Народа к действующей власти и ЕР в целом . На выборах в Думу я буду голосовать за КПРФ .