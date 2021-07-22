Кремль раскритиковал содержание сделки США и Германии по СП-2

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с формулировкой, которая указывает на агрессивное поведение РФ.

В четверг, 22 июля, официальный представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Германии по энергетическому проекту «Северный поток-2». По его словам, в Кремле категорически не согласны с формулировкой, которая указывает на агрессивное поведение РФ. Дмитрий Песков пояснил, что Москва никогда не занималась и сейчас не занимается вредоносными действиями, как на Украине, так и в других государствах, пишут «Известия».

Ранее «Капитал страны» передавал, что Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку-2». Документ предполагает, что Германия будет добиваться наложения новых европейских санкций в отношении России, если российская сторона попробует воспользоваться газопроводом для оказания давления на государства Европы.