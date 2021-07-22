В «Нафтогазе» считают, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года

Юрий Витренко заявил, что РФ использует свои энергоресурсы в качестве «геополитического оружия».

Глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью агентству Reuters выразил мнение, что Российская Федерация не будет продлевать транзитный контракт с Украиной после 2024 года. По его словам, Москва использует свои энергоресурсы, в том числе и трубопровод «Северный поток-2», в качестве «геополитического оружия», направленного против Киева и остального мира.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что США и Германия заключили соглашение по российскому энергетическому проекту. В частности, Берлин будет настаивать на наложении санкций в отношении РФ, если страна начнет оказывать давление на европейские государства с помощью газа. Кроме того американская и немецкая стороны обязались добиться продления транзитного контракта между Москвой и Киевом на 10 лет.