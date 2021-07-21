Россиянам разрешили не ставить в паспорте отметки о браке и детях

Обязательной информацией, отображаемой в документе, по-прежнему останутся регистрация по месту жительства и отношение к воинской обязанности.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане страны могут не ставить отметки о регистрации или расторжении брака, а также не указывать информацию о детях до 14 лет.

Отмечается, что для получения паспорта нового образца россиянам необходимо будет сделать цифровую фотографию и отсканировать отпечатки двух пальцев рук. Если гражданин захочет, в документ можно добавить электронную подпись, пишет РИА Новости.

Ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что российским компаниям должно быть «стыдно» за свое поведение.