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Утечка: На «Госуслугах» обнаружили 29 млн сертификатов для переболевших COVID. Официально их 6 млн

21.07.2021 08:41
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Утечка: На «Госуслугах» обнаружили 29 млн сертификатов для переболевших COVID. Официально их 6 млн

Утечка произошла на портале «Госуслуг» – он содержит 29 млн сертификатов с QR-кодами для переболевших коронавирусом, тогда как власти официально говорят о 6 млн перенесших болезнь.

Об этом пишут в своем расследовании «Медуза» (Минюст внес издание в реестр СМИ-«иноагентов»), «Медиазона» и «Холода». Данные на «Госуслугах» содержатся на середину июня. Если они верны, то Россия занимает первое место в мире по числу заразившихся на миллион человек.

Данные на портал «Госуслуг» попали благодаря действиям властей Москвы и Московской области. Они с 28 июня по 19 июля вводили систему QR-кодов для посещения общепита и музеев. Коды люди могли получить либо после вакцинации, либо если они уже переболели.

Список переболевших содержится в «Федеральном регистре лиц, больных коронавирусной инфекцией», который ведет Минздрав. QR-код – это по сути гиперссылка на «Уникальный номер регистровой записи» в этой базе.

На свой порядковый номер в базе обнаружил исследователь статистики Сергей Шпилькин. Он переболел коронавирусом и получил код с номером 27 300 000. Источники изданий в Федеральном регистре подтвердили, что именно столько там переболевших. Однако и это не исчерпывающие данные, поскольку не все регистрируются. Но есть и другая проблема: в базу попадают переболевшие не только коронавирусом, но и пневмонией, а иногда и ОРВИ. По словам представителя федеральной власти, таких случаев может быть в базе около 20-30%.

В Минздраве журналистам ответили, что единственное, на что похожа цифра 27 млн – «так это на число вакцинированных первым компонентом на 9 июля».

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