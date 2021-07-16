В Киеве считают, что Меркель «предала» Украину

Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский не смог найти общего языка с Ангелой Меркель.

Советник делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в интервью телеканалу «Украина-24» выразил мнение, что канцлер Германии Ангела Меркель «предала» интересы Украины в пользу России. По его словам, лидер страны Владимир Зеленский во время переговоров с германской стороной не смог добиться успехов по некоторым вопросам, в том числе и по трубопроводу «Северный поток-2». Алексей Арестович считает, что достичь желаемых результатов не было возможности, поскольку Ангела Меркель «в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», пишет ИА REGNUM.

Напомним, что 12 июня в Берлине прошла встреча лидеров Германии и Украины, в ходе которых обсуждались проведение реформ и борьба с коррупцией, а также затрагивались вопросы разрешения конфликта в Донбассе и строительство «Северного потока-2».

Ранее стало известно, что немецкие власти отказалась выплачивать Киеву компенсацию за трубопровод.