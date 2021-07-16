Кремль считает невозможным избежать скачка цен на продукты

Даже государственный контроль за ценами на отдельные продукты не может «застраховать» россиян от «скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах». Но «в целом по стране» механизмы регулирования действуют.

Об этом, как передает «Интерфакс», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительству поручено отслеживать динамику цен в рознице, докладывать об этом президенту и принимать меры. Однако даже это «не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах», сказал Песков.

По данным Росстата, цены на продукты питания выросли на 8,7% за год. Это рекорд за последние шесть лет. Хлеб подорожал на 7,93%, мясо – 11,5%, курица – на 18,92%, подсолнечное масло – на 27,46%, сахар – на 43,79%, картофель – на 101% с начала года, морковь – на 141,8%, лук – на 40,1%.

Цены росли, несмотря на регулирование правительством стоимости сахара и подсолнечного масла, а также негласные требования сдерживать цены до выборов в Госдуму. Однако осенью продукты могут подорожать еще сильнее. «Как ни повышай цену, люди их все равно будут покупать», – говорит председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.