Кремль считает невозможным избежать скачка цен на продукты
Даже государственный контроль за ценами на отдельные продукты не может «застраховать» россиян от «скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах, в тех или иных магазинах». Но «в целом по стране» механизмы регулирования действуют.
Об этом, как передает «Интерфакс», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, правительству поручено отслеживать динамику цен в рознице, докладывать об этом президенту и принимать меры. Однако даже это «не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах», сказал Песков.
По данным Росстата, цены на продукты питания выросли на 8,7% за год. Это рекорд за последние шесть лет. Хлеб подорожал на 7,93%, мясо – 11,5%, курица – на 18,92%, подсолнечное масло – на 27,46%, сахар – на 43,79%, картофель – на 101% с начала года, морковь – на 141,8%, лук – на 40,1%.
Цены росли, несмотря на регулирование правительством стоимости сахара и подсолнечного масла, а также негласные требования сдерживать цены до выборов в Госдуму. Однако осенью продукты могут подорожать еще сильнее. «Как ни повышай цену, люди их все равно будут покупать», – говорит председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
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почему когда говорят- Кремль считает- и показывают эту говорящую голову мне хочется пойти и написать что нибудь неприличное на их большом и красном кирпичном заборе.. может это уже приобретенный рефлекс( как у собаки Павлова )на эту болтливую и пустую трепологию от бла бла чиновников от власти .. эх жаль что сейчас к психотерапевту или за деньги без очереди или через участкового врача через 1-2 месяца и то если повезет ...потому что по слухам к таким специалистам очередь большая ...,бесплатно потому что