Германия отказалась выплачивать Украине компенсацию за «Северный поток-2»

Клаус Эрнст посоветовал властям Украины попросить деньги у «такого международного донора, как Евросоюз».

Глава комитета немецкого бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия не обязана ничего возмещать Украине за запуск газопровода «Северный поток-2» в случае, если транзит российского газа через украинскую территорию прекратится. По его словам, Берлин не должен выстраивать свою энергетическую политику, основываясь на интересах Киева, пишут «Известия».

Напоминаем, что в последнее время украинские власти стали постоянно требовать компенсацию за введение в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2». Также в Киеве захотели получить возмещение еще и за проект «Турецкий поток».