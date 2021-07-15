Костас Исихос заявил, что действующие украинские власти являются «одновременно заложниками и жертвами американской гегемонии».

Бывший заместитель министра обороны Греции, политик и общественный деятель Костас Исихос считает, что киевским властям необходимо отказаться от «опасной авантюры» по Крыму, а именно от проведения международного саммита «Крымская платформа». По его мнению, такое поведение Украины может привести к новой холодной войне. Также Костас Исихос отметил, что многие украинцы хотели бы, чтобы отношения между Москвой и Киевом нормализовались.

Политик добавил, что проект «Крымская платформа» не принесет выгоды Украине, поэтому он надеется, что власти этой страны прислушаются к здравому смыслу и откажутся от проведения соответствующего саммита. Кроме того, заключил Костас Исихос, жители Крыма приняли добровольное решение воссоединиться с Россией, пишет РИА Новости.

Напомним, что украинский форум «Крымская платформа» должен пройти 23 августа 2021 года.

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