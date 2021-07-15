В Германии заявили, что «Северный поток-2» нужен стране

Армин Лашет уверен, что газопровод нужен стране, потому что Германии предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики.

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Армин Лашет считает, что российский газовый проект «Северный поток-2» нужен республике. Он пояснил, что в будущем Берлину понадобится еще больше газа, чем сейчас, если страна «хочет завершить энергетическую реформу».

«А в Западной Европе все меньше стран производят газ», - сказал Армин Лашет.

Также кандидат отметил, что президент США Джо Байден признал право Германии самостоятельно определять свою энергетическую политику, так как он отказался вводить санкции против «Северного потока-2». Армин Лашет добавил, что газопровод необходимо запустить, однако при определенных условиях: запретить использовать проект в геополитических целях. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на издание Stuttgarter Zeitung.