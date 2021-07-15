«Призываю к массовой вакцинации 40% населения». Глава ВОЗ объявил о третьей волне пандемии

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса и призвал все страны вакцинировать как минимум 40% населения к концу 2021 года. При этом он отметил, что одни только вакцины не остановят пандемию.

Об этом Гебрейесус заявил на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ. По его словам, неделя с 5 по 11 июля стала четвертой, когда число новых случаев в мире растет после снижения на протяжении десяти недель. Пандемия пошла на спад до этого благодаря усилиям Европы и США. «Мы находимся на ранних стадиях третьей волны», – сказал глава ВОЗ.

Основная причина третьей волны – дельта-штамм, а также «возросшие социальные контакты» и «непоследовательные» меры в области здравоохранения.

«Я призываю к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% – к концу 2021 года и 70% – к середине 2022 года», – заявил Гебрейесус. Чтобы добиться этого, необходимо 11 млрд доз вакцин. Но «одни только вакцины не остановят эту пандемию». В борьбе с ней нужен «весь спектр мер в области общественного здравоохранения» и введение ограничений для массовых мероприятий.