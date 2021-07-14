На Украине считают, что Меркель вежливо «послала» Зеленского с СП-2

Напомним, что Ангела Меркель отказалась обсуждать вопрос по газопроводу в рамках нормандского формата.

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook написал, что канцлер Германии Ангела Меркель является воспитанной женщиной, поэтому она вежливо «послала» украинского президента Владимира Зеленского с обсуждением вопроса по строительству газового проекта «Северный поток-2». По его мнению, немецкий лидер старалась не «обидеть» главу государства, поэтому и сказала, что Берлин и Париж готовы сотрудничать с Киевом, однако не будут связывать темы газопровода и Минских договоренностей, пишет ИА REGNUM.

Накануне Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель в Берлине. В ходе переговоров стороны обсудили проведение реформ и борьбу с коррупцией на Украине, урегулирование конфликта в Донбассе и строительство «Северного потока-2».

Ранее «Капитал страны» передавал, что в Германии заявили о прогрессе в переговорах с США по газопроводу.