Роструд: Непривитых сотрудников на «удаленке» тоже нужно отстранять от работы

Роструд разрешил отстранять от работы без сохранения заработной платы сотрудников, которые работают удаленно. Они не освобождаются от требования пройти вакцинацию, а перевод на «удаленку» не может считаться альтернативой отстранению.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля. Если удаленно работающий сотрудник откажется вакцинироваться, вернуть его на работу можно только после вакцинации или окончания пандемии.

В ассоциации юристов отметили, что «пока вопросов больше, чем ответов». Отстранения должны начаться в установленные властями сроки: в Москве 60% сотрудников общепита должны получить первую прививку до 15 июля, а вторую – до 15 августа. В Роструде предлагают отстранять от работы при отказе от вакцинации с 15 августа.

В Роструде считают, что Трудовой кодекс разрешает отстранять от работы сотрудников за нарушение закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».