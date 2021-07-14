Минтруда РФ: выплаты на школьников не будут начисляться автоматически

В ведомстве подчеркнули, что наличных выплат не будет.

Пресс-служба Минтруда Российской Федерации сообщила, что российские семьи смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на детей школьного возраста (от 6 до 18 лет) на карту любой платежной системы. В ведомстве отметили, что в этот раз автоматического начисления не будет, то есть необходимо подать соответствующее заявление, которое начнет приниматься с 15 июля, а первые начисления поступят с 16 августа, пишет «Российская газета».

Ранее депутат Государственной думы России заявил, что с каждым годом гражданам страны становится сложнее «сводить концы с концами».