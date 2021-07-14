Россия восстанавливает авиарейсы с Францией и Чехией

Полеты в эти государства начнутся с 24 июля 2021 года.

Оперативный штаб Российской Федерации по борьбе с распространением коронавируса в среду сообщил, что наша страна приняла решение восстановить регулярное авиационное сообщение с Францией и Чехией. Уточняется, что с 24 июля будут осуществляться рейсы по маршрутам Москва – Париж (4 полета в неделю) и Москва – Ницца (4 полета в неделю), а также по направлениям Санкт-Петербург – Париж (2 полета в неделю) и Санкт-Петербург – Ницца (2 полета в неделю). Кроме того Россия возобновляет авиасообщение с Чехией по маршруту Москва – Прага (4 полета в неделю), пишет ТАСС.

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