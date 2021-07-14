Депутат Госдумы заявил, что «трудящиеся беднеют, а паразиты богатеют»

Алексей Журавлев заявил, что сейчас миллиардеры и чиновники становятся более богатыми, их прибыль растет.

Депутат Государственной думы России Алексей Журавлев на своей странице в Facebook прокомментировал информацию Росстата о том, что большая часть российских семей имеют финансовые трудности. По его мнению, со временем гражданам становится все труднее «сводить концы с концами». Однако он отметил, что в этот период миллиардеры и чиновники становятся более состоятельными, их прибыль растет. Таким образом, заключил Алексей Журавлев, в нынешней экономической и социальной реальности страны все искажено, поскольку «трудящиеся беднеют, а паразиты богатеют», пишет ИА REGNUM.

Ранее Росстат опубликовал данные о том, что лишь 24% россиян могут «свести концы с концами», а 76% граждан испытывают материальные трудности.