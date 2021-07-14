В Германии заявили о прогрессе в переговорах с США по СП-2

Хайко Маас не стал предполагать, будет ли какой-либо провыв после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с лидером США Джо Байденом.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Берлину и Вашингтону удалось добиться прогресса на переговорах по реализации газовой магистрали «Северный поток-2». По его словам, в последнее время стороны провели большую работу и множество разговоров, после чего позиции стран «сблизились».

Тем не менее Хайко Маас не стал предполагать, будет ли какой-либо провыв после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с лидером США Джо Байденом, запланированной на четверг.