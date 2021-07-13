Лидеры России и Белоруссии согласовали цену на газ для Минска в 2022 году

Напомним, что на 2021 год Москва и Минск договорились о поставках голубого топлива по цене $128,5 за 1 тыс. куб. м.

Во вторник, 13 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры российского лидера Владимира Путина и белорусского главы Александра Лукашенко завершились. По его словам, встреча президентов в Санкт-Петербурге продолжалась более 5 часов.

Он отметил, что во время переговоров стороны обсудили объем кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России, затронули вопросы, связанные с двусторонними отношениями и темы международной повестки дня.

Также Дмитрий Песков добавил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали цену на газ для Белоруссии в 2022 году: стоимость российского голубого топлива для республики в следующем году останется на уровне 2021 года, пишет ТАСС.