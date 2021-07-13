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Более 10% россиянам отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки

13.07.2021 08:35
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Более 10% россиянам отказали в приеме на работу из-за отсутствия прививки

После того как треть регионов ввела обязательную вакцинацию от коронавируса россиянам начали отказывать в приеме на работу из-за отсутствия прививки. С этим столкнулись уже 11% россиян.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob. В то же время 73% участника опроса утверждают, что не вакцинировались, но это никак не повлияло на трудоустройство. Еще 16% не смогли оценить, как это повлияло на поиск работы.

Больше всего с «ковидной дискриминацией» сталкиваются в Москве – 15%. В Санкт-Петербурге – это 9% опрошенных, в других регионах – 10%.

Среди тех, кому отказали в работе, больше тех, чья зарплата составляет до 50 тыс. руб. Более высокооплачиваемые специалисты сталкиваются с этим реже, в среднем в 10% случаев.

Опрос проводился в 394 городах во всех округах России среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

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