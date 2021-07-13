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«Победа» повысит цены на билеты на 2% из-за медосмотра бортпроводников

13.07.2021 13:19
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«Победа» повысит цены на билеты на 2% из-за медосмотра бортпроводников

Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты минимум на 2%. На такой шаг лоукостер пойдет из-за требования властей проводить медосмотр бортпроводников.

Об этом сообщил директор по сервису авиакомпании Ласло Сабо. Минздрав требует с 28 января 2021 года, чтобы все бортпроводники проходили специальный медосмотр, включающий 30 заключений. Осмотр полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию, заметил Сабо.

Таким образом, российские бортпроводники – единственные в мире, кто проходит одну и ту же процедуру дважды. «Для авиакомпании это дополнительные расходы», – говорит Сабо. На одного бортпроводника приходится тратить 30 тыс. руб. в год. Все это «безусловно, будет перекладываться на стоимость билетов». В результате цены вырастут не менее чем на 2%.

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