«Победа» повысит цены на билеты на 2% из-за медосмотра бортпроводников

Авиакомпания «Победа» повысит цены на билеты минимум на 2%. На такой шаг лоукостер пойдет из-за требования властей проводить медосмотр бортпроводников.

Об этом сообщил директор по сервису авиакомпании Ласло Сабо. Минздрав требует с 28 января 2021 года, чтобы все бортпроводники проходили специальный медосмотр, включающий 30 заключений. Осмотр полностью дублирует врачебно-летную экспертную комиссию, заметил Сабо.

Таким образом, российские бортпроводники – единственные в мире, кто проходит одну и ту же процедуру дважды. «Для авиакомпании это дополнительные расходы», – говорит Сабо. На одного бортпроводника приходится тратить 30 тыс. руб. в год. Все это «безусловно, будет перекладываться на стоимость билетов». В результате цены вырастут не менее чем на 2%.