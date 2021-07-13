Лидеры России и Белоруссии проведут встречу в Петербурге
13.07.2021 10:07
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Переговоры пройдут сегодня, 13 июля.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во вторник, 13 июля, проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров лидеры обсудят развитие сотрудничества двух стран в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что в Крыму предложили Белоруссии варианты открытия прямых авиарейсов в обход санкциям Запада.
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