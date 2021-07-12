Крым предложил Белоруссии варианты открытия прямых авиарейсов в обход санкциям

Роман Чегринец заявил, что если Белоруссия даст согласие на рейсы в Крым, тогда и решение найдется.

Глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец рассказал, что есть несколько вариантов открытия прямых авиационных рейсов с полуострова в Минск. Также он отметил, что для реализации полетов нужно получить согласие от белорусских властей, которые опасаются введения новых санкций. По мнению Романа Чегринца, Белоруссии следует перестать бояться наложения ограничительных мер против республики, поскольку почти все возможные санкции уже введены.

Кроме того он добавил, что если белорусская сторона опасается подставить под санкции своего авиационного перевозчика «Белавиа», тогда можно создать либо новую компанию, либо использовать одну из российских для осуществления полетов по маршруту Минск – Симферополь. Роман Чегринец заключил, что когда Белоруссия даст согласие на рейсы в Крым, тогда и решение найдется.

Ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей сообщил, что в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым республике нужно учитывать экономический фактор и возможные санкции, которые могут наложить западные страны против Белоруссии, пишет РИА Новости.

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