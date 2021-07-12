Чтобы накопить миллион рублей, большинству россиян потребуется более 20 лет

Большинству россиян потребуется более 20 лет на накопление 1 млн руб. Быстрее всего указанную сумму можно скопить на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование. Подсчет велся на основании того, что 10% медианной зарплаты в каждом отдельном регионе россияне будут сберегать на пополняемом банковском вкладе.

Сама медианная зарплата бралась за последние 12 месяцев – с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. В 2021 году медианная зарплата составляет в России 32 422 рубля – больше этой суммы получает одна половина населения, а другая – меньше.

Быстрее всего миллион можно накопить на Чукотке – менее 8 лет, в Ямало-Ненецком автономном округе (8,6 года), Ненецком автономном округе и Магаданской области (9,8 года), а также в Москве (11 лет).

Таким образом, в четырех регионах на накопление уйдет 10 лет, в 11 регионах – около 15 лет, а в 44 регионах – более 20 лет. К примеру, в Кабардино-Балкарии (25 лет), Северной Осетии (24,3 года) и Ингушетии (23,8 года).