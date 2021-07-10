Собянин пригрозил новым локдауном в Москве, если бизнес откажется вакцинировать сотрудников

Если бизнес откажется от обязательной вакцинации сотрудников от коронавирусов, московские власти могут ввести новый локдаун. При этом в случае ухудшения ситуации «первый удар» придется как раз по бизнесу.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24». По его словам, сейчас власти стараются избежать локдауна «дорогой ценой», но если бизнес не будет выполнять требований властей, то локдаун станет неизбежным.

Собянин предупредил, если бизнес будет «дожидаться до последней недели, дня, ничего не делая», а потом бросится вакцинировать сотрудников, тогда «возникнут проблемы». Если компании не хотят организовывать вакцинацию, то «какой исход?», спросил Собянин. «Исход такой: локдаун, полное закрытие», – заключил он.

За последние сутки в Москве выявили 6600 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось 102 человека. 16 июня столичные власти обязали привить сотрудников сферы ЖКХ, торговли, медиков, учителей, общепита и т.д. Вакцинированы должны быть минимум 60% штата: первой дозой до 15 июля, а второй – до 15 августа. Сейчас темпы вакцинации достигли 110 тыс. человек в сутки. Мощности прививочных центров рассчитаны на 150-160 тыс. человек.