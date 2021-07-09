Кремль поддержал призыв Поповой вакцинировать всех россиян

Дмитрий Песков отметил, что достичь такого результата будет очень трудно.

Официальный представитель лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают призыв руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать от коронавируса всех россиян. Однако он отметил, что достичь такого результата будет очень трудно. Дмитрий Песков пояснил, что всегда будут оставаться несознательные люди, которые будут активно выступать против прививания от COVID-19. Помимо этого, напомнил представитель, еще не завершены испытания вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет, пишут Ведомости.

Ранее стало известно, что Анна Попова высказалась о необходимости вакцинировать от коронавируса все население России для того, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с COVID-19.