Мировые цены на еду снизились на 2,5% в июне. Это произошло впервые за год

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) впервые за год зафиксировала снижение цен на еду в июне. В целом стоимость продуктов снизилась на 2,5%. Однако они все равно на 34% выше, чем год назад.

Об этом сообщает в докладе FAO. Индекс цен на продовольствие (FAO Food Price Index) составил в июне 124,6 пункта – на 2,5% меньше, чем в мае, но на 34% выше, чем в июне 2020 года. Цены начали снижение благодаря подешевевшему на 2,6% зерну, на 9,8% растительному маслу, на 1% молочной продукции. Тем не менее на 2,1% выросли цены на мясо и на 0,9% на сахар.

В России продовольственная инфляция поднялась до уровня 8,67% в годовом выражении. Свекла стала дороже на 58,4%, морковь – на 37%, картофель – на 20%, капуста – на 14,3%, хлеб – на 7,9%, мясо – на 11,5%, курица – на 18,9%, рыба – на 14,25%.