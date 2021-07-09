На Украине считают, что НАТО не включает страну в альянс из-за России

Дмитрий Кулеба рассказал, что страна хочет получить честный ответ на вопрос: когда страна сможет присоединиться к организации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО учитывает мнение России в вопросе присоединения страны к организации. Также он отметил, что киевские власти прекрасно понимают, как «работает политика», однако призвал не упрекать украинскую сторону в «недостаточности» преобразований в сфере обороны для соответствия стандартам Североатлантического альянса. Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина провела необходимое число реформ, причем не только для вступления в НАТО, но и из-за собственных интересов безопасности, и взамен просит честный ответ на вопрос: когда страна сможет присоединиться к организации или наступит новый шаг в евроатлантической интеграции.

Кроме того министр добавил, что с одной стороны Североатлантический альянс говорит о том, что Россия не может влиять на взаимоотношения НАТО и Украины, но с «выключенными микрофонами» организация высказывает следующее: сейчас не лучшее время для интеграции с Киевом, поскольку нужно учитывать мнение РФ, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что украинские власти усомнились в достройке российского газопровода «Северный поток-2».