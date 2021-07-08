МЧС продлило штормовое предупреждение в Крыму из-за ливней

Ранее предупреждение действовало до 7 июля.

Крымское управление МЧС РФ продлило штормовое предупреждение в Крыму до конца суток 8 июля из-за надвигающихся ливней и грозы. В ведомстве отметили, что может пойти град, скорость ветра достигнет 20-25 м/с.

В связи с этим спасатели призвали граждан не купаться в море и водоемах, а также воздержаться от походов в лес и горы. Кроме того в МЧС предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут нарушить транспортное сообщение, стать причиной подтопления территорий и гибели сельскохозяйственных растений, говорится на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что Станислава Черчесова уволили с должности главного тренера сборной России по футболу.