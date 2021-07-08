Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. Он получал 2,5 млн евро в год

Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом после поражения сборной России на Евро-2020. Команда под его руководством не смогла выйти из своей группы.

Об этом сообщает «Интерфакс». При этом Черчесов еще недавно отказывался покинуть свой пост. «Выполняю задание уже пять лет», – говорил он и отмечал, что думает о том, как выиграть у Хорватии 1 сентября.

В РФС его работу называли неудовлетворительной, а президент Владимир Путин и правительство говорили о необходимости пересмотреть кадры. Однако сам Черчесова заявлял, что решение о его отставке он надеется принять «спокойно» и «по-деловому», обсудив все с руководством. Журналист Василий Уткин отмечал, что РФС Александр Дюков «склонен сохранить Черчесова» на посту тренера.

После этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с министром спорта Олегом Матыуиным и представителями спортивных федераций заявил, что «это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство». Черчесов был одним из самых высокооплачиваемых футбольных тренеров среди национальных сборных и получал 2,5 млн евро в год. Больше него получают только тренеры сборных Англии (3 млн евро), Нидерландов (3 млн), Франции (4,39 млн) и Германии (4,75 млн). Тренер сборной Италии, вышедшей в финал, получает 2 млн евро.