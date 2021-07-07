Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 ИЮЛ, 17:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 ИЮЛ, 17:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Литва решила построить стену на границе с Белоруссией от мигрантов

07.07.2021 16:32
Комментарии
Литва решила построить стену на границе с Белоруссией от мигрантов

Литва намерена строить стену на границе с Белоруссией, чтобы препятствовать нелегальным мигрантам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно предупредил, что не будет сдерживать беженцев из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии и Сирии.

О планах построить стену заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Reuters. Стену она назвала «дополнительным физическим барьером, разделяющим Литву и Белоруссию». Она надеется, что «барьер» станет сдерживающим фактором для «организаторов потоков нелегальной миграции».

Премьер Литвы обвиняла Лукашенко в том, что он совершает «гибридную атаку», направляя нелегальных мигрантов в страну. «Мы охраняем не только литовскую, но и внешнюю границу ЕС», – заявила она Associated Press. В ЕС пообещали поддержать Литву в споре с Белоруссией. В стране уже объявлено чрезвычайное положение из-за большого потока нелегальных мигрантов. В июне на литовско-белорусской границе было задержано более 1,2 тыс. человек, которые пытались незаконно ее пересечь.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

Комментировать (без регистрации)
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян

Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян
Политика 3

Места на кладбищах в России заканчиваются. Причина – рекордная с 1947 года смертность

Места на кладбищах в России заканчиваются. Причина – рекордная с 1947 года смертность
События и факты 1

Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности

Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности
Экономика 1

Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам

Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
Экономика 1

Узнай, страна!

ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики

ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики

В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге

В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге

Новости дня

13:45 Мишустин распорядился достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80-90% Мишустин распорядился достичь коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80-90%
Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян
Мишустин потребовал вакцинировать не менее 80% россиян
13:20 Врач рекомендует воздержаться от прививания против COVID-19 в жару Врач рекомендует воздержаться от прививания против COVID-19 в жару
12:54 В Кремле ответили на заявление Британии об отправке кораблей к берегам Крыма В Кремле ответили на заявление Британии об отправке кораблей к берегам Крыма
11:59 Портал ЦИАН стал прослушивать звонки своих пользователей Портал ЦИАН стал прослушивать звонки своих пользователей
11:17 В Великобритании заявили, что страна будет отправлять новые корабли к берегам Крыма В Великобритании заявили, что страна будет отправлять новые корабли к берегам Крыма
11:00 Челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год. Он стал богатейшим госслужащим Челябинский депутат заработал 8,6 млрд рублей за год. Он стал богатейшим госслужащим
Места на кладбищах в России заканчиваются. Причина – рекордная с 1947 года смертность
Места на кладбищах в России заканчиваются. Причина – рекордная с 1947 года смертность
10:51 Сын богатейшего миллиардера России сбежал из дома из-за невесты. Он лично в этом признался Сын богатейшего миллиардера России сбежал из дома из-за невесты. Он лично в этом признался

Узнай, страна!

06:58 ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики ТОП-10 достижений полугодия: регионы открывали новые горизонты мировой и российской экономики
Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности
Десять богатейших депутатов заработали больше, чем 13 регионов России по отдельности
06 ИЮЛ, 23:56 В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге В Свердловской области стартовало строительство новой трамвайной линии в Екатеринбурге
06 ИЮЛ, 23:32 МАКС. Начало истории МАКС. Начало истории
06 ИЮЛ, 23:14 В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод
06 ИЮЛ, 19:58 Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами
06 ИЮЛ, 18:43 В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки
Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
Деньги на потребление у россиян заканчиваются. Власти выдадут 200 млрд рублей к выборам
05 ИЮЛ, 23:45 В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта
05 ИЮЛ, 22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
05 ИЮЛ, 21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
05 ИЮЛ, 20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter