Литва решила построить стену на границе с Белоруссией от мигрантов

Литва намерена строить стену на границе с Белоруссией, чтобы препятствовать нелегальным мигрантам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко недавно предупредил, что не будет сдерживать беженцев из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии и Сирии.

О планах построить стену заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает Reuters. Стену она назвала «дополнительным физическим барьером, разделяющим Литву и Белоруссию». Она надеется, что «барьер» станет сдерживающим фактором для «организаторов потоков нелегальной миграции».

Премьер Литвы обвиняла Лукашенко в том, что он совершает «гибридную атаку», направляя нелегальных мигрантов в страну. «Мы охраняем не только литовскую, но и внешнюю границу ЕС», – заявила она Associated Press. В ЕС пообещали поддержать Литву в споре с Белоруссией. В стране уже объявлено чрезвычайное положение из-за большого потока нелегальных мигрантов. В июне на литовско-белорусской границе было задержано более 1,2 тыс. человек, которые пытались незаконно ее пересечь.