Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с российскими туристами на Кубе

Роспотребнадзор находится в контакте с посольством Российской Федерации в Кубе.

В понедельник, 5 июля, в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщили, что ведомство контролирует ситуацию с российскими путешественниками, которые оказались изолированными в кубинских гостиницах из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Также отмечается, что Роспотребнадзор находится в контакте с посольством Российской Федерации на Кубе. Других подробностей не приводится, пишет ТАСС.

Напомним, что кубинские власти приняли решение массово изолировать россиян, так как анализы выявили наличие COVID-19. Сейчас не менее 150 туристов из России в своих гостиничных номерах ожидают повторных ПЦР-тестов на коронавирус.

На Кубе в последнее время показатели заболеваемости сильно возросли. Суточный прирост инфицированных увеличивается с каждым днем, причем максимальные значения фиксируются в курортных регионах республики, в частности в Варадеро.