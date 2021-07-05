Роспотребнадзор заявил о потере 1 трлн рублей из-за пандемии в России

Санитарные чиновники обратили свое внимание на экономику и подсчитали экономический ущерб, который понесла Россия от пандемии коронавируса. В «стоимостных показателях» страна потеряла 1 трлн руб., утверждают в Роспотребнадзоре.

Об этом говорится в докладе, выдержки из которого публикует РИА Новости. Без учета «непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов» Россия потерял «в стоимостных показателях» более 997,06 млрд руб., подсчитали чиновники. По данным Роспотребнадзора, это в 1,4 раза больше, чем общий урон от всех прочих инфекций.

Также чиновники привели данные о расходах на лечение больных в стационарах – оно обошлось бюджету в 183 млрд руб., а тестирования – в 108 млрд. Организация и оказание медпомощи больным COVID-19 обошлись в 190 млрд руб.

Интересно и то, что Роспотребнадзор гораздо скромнее правительства оценил размер выплат для поддержки населения и предприятий в пандемию – в 515 млрд руб. суммарно. При этом чиновники правительства говорят о 4% ВВП, что равняется более 4 трлн руб., а Росстат сообщал, что общая помощь населению составила более 850 млрд руб.