На Кубе более 150 туристов из России оказались изолированными из-за COVID-19

Сейчас путешественники ожидают новых ПЦР-тестов на коронавирус.

Генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе сообщила, что в этой стране произошла массовая изоляция российских туристов из-за положительных тестов на коронавирус. Уточняется, что на данный момент новых анализов ожидают свыше 150 россиян.

По словам консула, речь идет о туристах, которые прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. Кубинские власти планировали отправить российских граждан в дополнительный отель-обсерватор, однако дипломаты из РФ убедили их оставить путешественников в гостиницах.

В свою очередь туристы утверждают, что они чувствуют себя хорошо, жалоб на здоровье нет. Также россияне отметили, что многие из них прошли полную вакцинацию против COVID-19, а также имеют на руках справки о наличии антител.

Нана Мгеладзе считает, что подобная ситуация могла возникнуть из-за проблем в кубинских лабораториях, но со стороны властей Кубы никаких комментариев не поступало, пишет РИА Новости.

Ранее «Капитал страны» передавал, что Сербия и Венгрия состыковали трубы газопровода «Турецкий поток» на границе двух стран.