Попова поблагодарила Собянина за «спасение Москвы» от коронавируса

Анна Попова считает, что мероприятия, которые были приняты в период пандемии, помогают столице достойно справляться с распространением COVID-19.

В пятницу, 2 июля, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова в ходе пленарного заседания международного конгресса Urban Health в рамках Московского урбанистического форума выразила благодарность мэру столицы Сергею Собянину за «спасение Москвы» от коронавирусной инфекции. По ее мнению, мероприятия, которые были приняты в период пандемии, помогают городу достойно справляться с распространением COVID-19, пишет ТАСС.

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