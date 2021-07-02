Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми

Размер помощи составит 10 тыс. руб. на каждого ребенка.

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. руб. семьям, которые имеют детей. Согласно постановлению, помощь будет осуществляться в период с августа по декабрь 2021 года, подать соответствующее заявление необходимо до 1 ноября текущего года.

Уточняется, что выплаты будут начисляться одному из родителей на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет (но при условии, что несовершеннолетний гражданин достигнет шестилетнего возраста не позднее 1 сентября 2021 года).

Кроме того помощь положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если данная категория россиян обучается по основным общеобразовательным программам и проживает на территории России, говорится на официальном сайте Кремля.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что разовые выплаты на подготовку детей к школе должны выделяться на детей с 6 лет.